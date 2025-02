Martin Anselmi orientou o último treino antes da viagem para Faro, marcada para esta tarde. O Porto não vence há cinco jornadas no campeonato.



O último triunfo foi em dezembro no jogo com o Boavista. Os dragões estão no terceiro lugar, a quatro pontos do Benfica e a oito do líder Sporting.



Na antevisão do jogo de amanhã, o treinador Martin Anselmi deixou claro que Porto só tem um alternativa: ganhar ao Farense.