Liga das Nações. Bárbara Lopes é a grande novidade nas convocadas

Para além de Bárbara Lopes, destaque também para o regresso de Beatriz Fonseca, do Sporting, à convocatória.



Portugal está inserido no grupo A 3 da Liga das Nações, juntamente com a campeã do mundo, a Espanha, a campeã da Europa, a Inglaterra e ainda a Bélgica.



Nesta dupla jornada, a seleção portuguesa recebe a Inglaterra no dia 21 de fevereiro e cinco dias depois joga na Bélgica.