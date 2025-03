Liga das Nações. Cristiano Ronaldo quer dar a volta à Dinamarca

"Sabemos que o que aconteceu há três dias foi um tropeço. Não estivemos bem, sabemos disso e admitimos mas como digo a primeira parte já foi, falta a segunda e temos a convicção de que vamos fazer um jogo muito melhor".



Cristiano Ronaldo mostra-se confiante no apuramento e numa exibição melhor de Portugal.



Sobre a capacidade portuguesa de lutar contra resultados adversos, o capitão admitiu que no futebol nem sempre tudo corre bem e que não compreendo o "drama" criado à volta da seleção.



"Até os computadores falham. Não vejo qual é o drama que as pessoas fazem", relembrando que não é a primeira vez que Portugal é derrotado pela Dinamarca.



Cristiano Ronaldo avisou de que ter os melhores jogadores em vários posições não ganha jogos e pediu aos adeptos que vão estar em Alvalade que sejam o décimo segundo jogador.



"Tenho a certeza que a nossa equipa amanhã vai dar uma boa resposta junto com os nossos adeptos e deixar os portugueses orgulhosos".