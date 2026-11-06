Liga das Nações. Estreias e regressos na convocatória de Jorge Jesus

Confira as escolhas de Jesus para os duelos com a Dinamarca, em Braga, em 14 de novembro, e com o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do grupo A4 da Liga das Nações, divulgadas ao início da tarde em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras:



Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares;



Defesas: Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, António Silva, João Cancelo, Nuno Tavares;



Médios: João Palhinha, Ruben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Pedro Neto, Francisco Trincão, Bruno Fernandes;



Avançados: Carlos Forbs, João Félix, Rafael Leão, Geovany Quenda, Rodrigo Mora, Gonçalo Ramos, Fábio Silva, Gustavo Varela.

