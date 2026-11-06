Desporto
Liga das Nações. Estreias e regressos na convocatória de Jorge Jesus
O selecionador nacional, Jorge Jesus, divulgou a lista de 28 convocados de Portugal para os últimos dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações contra a Dinamarca e o País de Gales.
Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares;
Defesas: Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, António Silva, João Cancelo, Nuno Tavares;
Médios: João Palhinha, Ruben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Pedro Neto, Francisco Trincão, Bruno Fernandes;
Avançados: Carlos Forbs, João Félix, Rafael Leão, Geovany Quenda, Rodrigo Mora, Gonçalo Ramos, Fábio Silva, Gustavo Varela.