Liga das Nações. Fernando Santos espera Chéquia complicada em Praga

Fernando Santos não tirou valor à Chéquia, adversária de sábado na Liga das Nações. O selecionador espera dificuldades em Praga e lembrou as muitas oportunidades que o adversário criou em Lisboa, num triunfo português por 2-0, no Estádio de Alvalade.Sobre a questão da renúncia de Rafa, no início desta semana, o selecionador disse que recebeu o comunicado por parte do jogador de que estaria indisponível para representar Portugal e acrescentou que respeita a decisão de Rafa, com quem mantém uma boa relação.

Questionado sobre as declarações de Cristiano Ronaldo na gala "Quinas de Ouro", Fernando Santos disse não ter ficado surpreendido com o que disse o capitão da Seleção Nacional, porque sabe que CR7 mostrou sempre grande orgulho em representar as cores portuguesas.

Rúben Dias quer Portugal igual a si próprio

O defesa do Manchester City fez, ao lado de Fernando Santos, a antevisão sobre o que Portugal pode esperar este sábado, em Praga.

Rúben Dias afirmou que Portugal será "o mesmo de sempre", seja qual for o adversário, e que a seleção deve utilizar todas as armas que dispõe para vencer a Chéquia.





Sobre a presença de Patrick Schick em campo, algo que não aconteceu na primeira partida, em Lisboa, Rúben Dias diz que defronta bons adversários todos os fins-de-semana mas que sabe qual é o perigo e que tem o "trabalho de casa" bem feito em relação ao avançado do Bayer Leverkusen.