Liga das Nações. Onze provaveis para Portugal - Noruega

A seleção nacional, atual detentora da Liga das Nações, lidera o Grupo A4, com nove pontos, contra três da Noruega, País de Gales e Dinamarca.



Portugal venceu na estreia o País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, e nas visitas à Noruega (2-1), em Oslo, e Dinamarca (4-2), em Copenhaga, estando a um empate de assegurar o apuramento para os quartos de final da competição.



A RTP antecipa os jogadores prováveis a estar no estádio do Dragão, no jogo desta noite.



O jogo entre Portugal e a Noruega está agendado para às 19h45, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.