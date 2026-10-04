Desporto
Liga das Nações. Onze provaveis para Portugal - Noruega
Portugal enfrenta esta noite a Noruega em jogo da segunda mão para o apuramento da Liga das Nações. A RTP antecipa os jogadores prováveis a estar no estádio do Dragão.
Portugal venceu na estreia o País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, e nas visitas à Noruega (2-1), em Oslo, e Dinamarca (4-2), em Copenhaga, estando a um empate de assegurar o apuramento para os quartos de final da competição.
A RTP antecipa os jogadores prováveis a estar no estádio do Dragão, no jogo desta noite.
O jogo entre Portugal e a Noruega está agendado para às 19h45, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.