Liga das Nações. Roberto Martínez quer utilizar a força dos adeptos contra a Dinamarca

O selecionador nacional fez autocrítica e disse este sábado, em declarações à RTP, que Portugal está pronto para jogar ao mais alto nível e levar de vencida a Dinamarca, conseguindo o objetivo do apuramento para a final a quatro da Liga das Nações.

"Já aconteceu março do ano passado, em jogo contra a Eslovénia", falando em momentos menos bons que já passou no comando técnico de Portugal.



Roberto Martínez falou de uma segunda parte em que a vontade é dar aos portugueses um bom desempenho e negou que sejam necessárias muitas mudanças no onze inicial.



"Como equipa não estivemos ao mesmo nível. A Dinamarca utilizou muito bem o ambiente e a força dos adeptos e agora precisamos de ajustar":



O selecionador não quer "mexer por mexer" lembrando que a equipa só precisa voltar a relembrar qual é a sua identidade. Roberto Martínez relembrou também os resultados menos conseguidos de outros favoritos nestes quartos de final.



"É isso que queremos, utilizar a força dos nossos adeptos" afirmou e concluiu que mesmo que Portugal seja eliminado vai continuar a manter a confiança da Federação Portuguesa de Futebol.