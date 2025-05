Liga de Futebol. Varandas diz que "não há donos" no futebol

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, está na 15.ª Cimeira de Presidentes, promovida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"O Sporting uma candidatura de pessoas que considera sérias, integras e - para mim - incorrompíveis", afirmou Frederico Varandas numa conferência de imprensa. "Mas não foi só o Sporting: o Benfica apoiou esta direção, o FC Porto apoiou esta direção".



Por isso, o presidente do Sporting CP explica a "opção" de apoiar Pedro Proença.



"Há órgãos que não se deixam condicionar, órgãos que não têm medo e que não são dependentes de qualquer presidência", continuou, acrescentando que vai "sempre existir erros de arbitragem".



"O Sporting foi a equipa mais prejudicada do campeonato", referindo a opinião de árbitros.



"Não há dono [no futebol]".