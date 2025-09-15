Liga dos Campeões. Benfica estreia-se frente ao Qarabag

por RTP

Esta semana arranca a fase regular da Liga dos Campeões e o Benfica estreia-se já amanhã, frente ao Qarabag, do Azerbaijão, no Estádio da Luz.
O jogo pode marca a estreia como titular do ucraniano Sudakov. Já o outro reforço mais recente, o belga Lukebakio, chegou lesionado e continua fora das opções de Bruno Lage. O mesmo se aplica a Dedic que está a recuperar de um problema no joelho.

VER MAIS
O Qarabag, campeão azeri, vai para a segunda presença na Liga dos Campeões, depois de uma primeira experiência em 17/18.

Bruno Lage diz que quer oferecer uma grande noite europeia aos adeptos do Benfica.
PUB
PUB