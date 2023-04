Liga dos Campeões. Benfica perde na Luz com Inter de Milão por 2-0

Os encarnados perderam por 2-0 com o Inter de Milão, no jogo disputado na Luz.



O treinador do Benfica considera que a equipa teve pouca sorte com a arbitragem.



Apesar da derrota por 2-0, Roger Schmidt ainda acredita que é possível eliminar o Inter.