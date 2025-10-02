Liga dos Campeões. Nuno Mendes feliz pela consistência depois do cartão amarelo

O lateral português, que esteve em destaque na final da Liga das Nações, voltou a estar frente a frente com Lamine Yamal, num duelo sempre bom de se ver dentro das quatro linhas.





Apesar do cartão amarelo, Nuno Mendes foi uma das figuras do jogo com uma assistência e falou sobre o duelo que voltou a reeditar com a grande promessa do futebol espanhol.





"Sabemos que quando há jogos grandes, jogos de grande qualidade, temos de falar desse duelo. No entanto, o mais importante é ter ajudado a equipa, ter estado consistente depois do amarelo. É difícil defender um jogador como o Lamine e consegui gerir isso".





O PSG ainda esteve a perder, no Montjuic, após o golo de Ferran Torres mas acabaria por igualar a contenda ainda nos primeiros 45 minutos com o golo do empate de Mayulu, a passe de Nuno Mendes. Na segunda metade, Hakimi encontrou Gonçalo Ramos, que voltou a sair do banco para marcar pelos parisienses.





Assim, o atual campeão europeu soma a segunda vitória na fase de liga. Nuno Mendes acabou por receber o prémio de melhor do jogo.