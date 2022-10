Liga dos Campeões. Rúben Amorim quer ultrapassar derrota em Marselha

Nuno Tavares, jogador português do Marselha, diz que perdeu o respeito a Rúben Amorim por provocações no jogo da primeira volta. O treinador do Sporting não comentou o assunto e diz que, no jogo desta quarta-feira, em casa, quer ultrapassar a derrota sofrida em França.