Liga dos Campeões. Rui Borges diz que "não pode haver desculpas" por relvado ser sintético

O treinador do Sporting, Rui Borges, na conferência de antevisão ao duelo com o Bodo/Glimt, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diz que os jogadores tem de estar preparados para qualquer tipo de relvado e não vão poder ter desculpas.

O treinador dos 'leões' não desvaloriza a equipa norueguesa e afirma que em campo, amanhã, vão estar duas grandes equipas muito ambiciosas a querer marcar o seu nome na competição.

Relativamente ao campo, que vai ser de relvado sintético Rui Borges, diz que falou com os jogadores, e que eles sabem que a bola rola mais depressa e prende mais nas botas.

Questionado sobre a melhor adaptação da equipa adversária, Rui Borges diz que o Bodo/Glimt tem sido uma boa equipa em campos não sintéticos e é preciso ter também isso em conta, principalmente para a segunda mão.

Quanto ao 11 do Sporting que amanhã pode entrar em campo o treinador leonino não avança com nomes, e diz contar com todos os jogadores e com a boa forma física.

Mas apesar disso vai tentar perceber quem está melhor adaptado e ter em conta as antigas lesões, que neste relvado podem fazer diferença, "Cada um à sua maneira vai ter de se adaptar e isso vai ver-se no treino", sublinha.

E se existe uma chave para ganhar essa será a capacidade de estar preparados para a exigência física durante os 90 minutos, "pois o Bodo/Glimt é uma equipa muito intensa (...) e temos de estar muito lúcidos no que será o equilíbrio da equipa."

Um jogo da Liga dos Campeões que é sempre um ponto alto de um treinador, refere Rui Borges, e explica também que nesta competição todos os jogadores querem mostrar o seu valor.
