Desporto
Benfica
Liga Europa. Benfica recebe Lech Poznan esta quinta-feira
O Benfica vai tentar esta noite manter o registo de vitórias na campanha na Liga Europa, na receção aos polacos do Lech Poznan (20:00), para a quarta jornada da competição.
Também hoje, o Torreense, equipa da II Liga e que disputa a Liga Europa face à vitória na Taça de Portugal, recebe o Ararat-Armenia (20:00), emblema treinado pelo ex-futebolista português Manuel Tulipa.
Na casa ‘emprestada’ do estádio Municipal de Leiria, o Torreense (28.º, três pontos) persegue a segunda vitória na Liga Europa frente a um adversário que é 36.º e último, com o pior desempenho na competição, sem pontos e pior registo de golos.
Na fase de liga da Liga Europa, os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso.