Liga Europa. Braga disputa hoje acesso à final

Os minhotos, orientados pelo espanhol Carlos Vicens, são a única equipa portuguesa ainda a disputar as competições europeias desta época e tentam a proeza de repetir a final de 2010/11, na qual perderam com o FC Porto (1-0), em Dublin.





Uma equipa em que o treinador dos minhotos não poupa elogios à qualidade do adversário, mas assume sem hesitações o objetivo, o Braga quer carimbar o passaporte para a grande final da competição.



Este é já o segundo melhor desempenho europeu do Sporting de Braga, que, nos ‘quartos’ da Liga Europa, afastou os espanhóis do Betis, com um empate em casa (1-1) e uma noite histórica em Sevilha, na qual recuperaram de uma desvantagem de dois golos para vencerem 4-2.



A eliminatória das meias-finais entre Braga e Friburgo, oitavo classificado na Bundesliga e que na Liga Europa afastou nos ‘quartos’ os também espanhóis do Celta de Vigo, é uma estreia absoluta de confrontos entre as duas equipas.