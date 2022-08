Liga Europa. Sporting Braga no Grupo D com Malmo, Union Berlim e Saint-Gilloise

O Sporting de Braga integra a poule D na fase de grupos da Liga Europa, ditou o sorteio realizado ao final da manhã desta sexta-feira.



Os bracarenses vão jogar com o Malmoe, Union Berlin e St. Gilloise.



Eis o resultado completo do sorteio:



Grupo A: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt, Zurique.



Grupo B: Dínamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca



Grupo C: Roma, Ludogorets, Bétis, HJK Helsínquia.



Grupo D: SC Braga, Malmo, Union Berlim, Union St. Gilloise.



Grupo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia



Grupo F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz.



Grupo G: Olympiakos, Qarabag, Friburgo, Nantes.



Grupo H: Estrela Vermelha, Mónaco, Ferencváros, Tranbzonspor.





Pela quarta época consecutiva na fase de grupos da segunda competição de clubes da UEFA, tendo chegado em 2021/22 aos quartos de final, os minhotos ficaram hoje a saber com quem terão de medir forças.



Os "arsenalistas", único representante luso na fase de grupos da competição, preparam-se para jogar esta fase da prova que decorrerá entre 8 de setembro e 3 de novembro, num calendário condensado para libertar o fim do ano para o Mundial2022, no Qatar.



Os vencedores de cada grupo avançam para os oitavos de final, em março, e os segundos classificados jogam, em fevereiro, num "play-off" para a próxima fase, enquanto os terceiros posicionados de cada "poule" seguem para a Liga Conferência Europa.



O torneio continua com quartos de final em abril e meias-finais em maio, a caminho da final, no dia 31 desse mês, na Puskas Arena, em Budapeste.