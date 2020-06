Liga I. Portimonense vence Gil Vicente por 1-0 no recomeço do campeonato nacional de futebol

O reinício da liga de futebol foi no Algarve, com o Portimonense a vencer o Gil Vicente por 1-0. O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, admite que o golo sofrido merecia ter sido visto pelos espetadores no estádio. O técnico do Portimonense, Paulo Sérgio, confessa que Lucas Fernandes já tinha sido desafiado a rematar mais vezes.