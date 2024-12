O técnico português ainda não perdeu desde que chegou a Old Trafford. Soma duas vitórias e um empate.



O United vem de um triunfo por 4-0 no fim-de-semana frente ao Everton.



O conjunto de Manchester está agora no nono lugar do campeonato com 19 pontos, menos seis do que o adversário desta quarta-feira.



Ruben Amorim assume que o jogo com o Arsenal será um duro teste.