Lionn acusa empresário César Boaventura de tentar subornar três jogadores

A notícia é adiantada pelo jornal Expresso, que explica que as declarações do brasileiro foram proferidas no Tribunal de Esposende.



Lionn explicou que o empresário César Boaventura o tentou aliciar, tendo feito o mesmo a Cássio e a Marcelo, que eram colegas de equipa no Rio Ave.



César Boaventura negou as acusações e afirmou que vai processar o jogador.



O jogo na altura acabou com 1-0 para o Benfica, Lionn não jogou por estar lesionado.



O Benfica diz "desconhecer completamente este assunto, considerando-se alheio aos dados da notícia".