Lista C de Bruno Costa Carvalho desiste das eleições no Benfica

O candidato anunciou esta manhã que a lista se retirava das eleições, justificando a decisão através de um comunicado na rede social Facebook.







Bruno Costa Carvalho não podia encabeçar a lista por não ter anos suficientes de sócio.

Bruno Costa Carvalho, que foi candidato em 2009, era o promotor da lista C, mas estava impedido de a encabeçar por não ter 25 anos seguidos como sócio do Benfica. Por essa razão, Luís Miguel David era o número um da lista.



As eleições para os órgãos sociais do Benfica estão marcadas para quarta-feira, entre as 08:00 as 22:00 horas, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube.



Luís Filipe Vieira (lista A), João Noronha Lopes (lista B) e Rui Gomes da Silva (lista D) são os candidatos.