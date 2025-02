Após sete anos e meio no FC Porto, o jogador de futebol Ljubinko Drulovic recordou os "bons velhos tempos" da presidência de Pinto da Costa.

"Um dia muito triste", lamentou ao saber da morte do ex-presidente do seu antigo clube, que "deixou a sua marca na história do futebol mundial".



Pinto da Costa, recordou, "fez de tudo para o Porto ganhar".