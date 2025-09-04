Luciano Gonçalves à Antena 1: "Gostei muito da arbitragem de João Gonçalves no clássico"

Em entrevista ao programa Túnel de Acesso da Antena 1, o líder da arbitragem nacional elogiou os trabalhos de João Gonçalves em Alvalade e de José Bessa em Alverca e rebateu as críticas do Benfica, sublinhando que todos os clubes foram informados previamente dos critérios.





Nesta entrevista, Luciano Gonçalves faz ainda um balanço dos primeiros meses no cargo, da aposta em Duarte Gomes para diretor técnico da arbitragem, da luta pelo aumento do tempo útil do jogo e da frustração que será se Portugal não tiver um árbitro no Mundial de futebol do próximo ano.





Entrevista de Paulo Sérgio.