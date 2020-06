Luís Duque dá nota positiva a Frederico Varandas

Isto numa altura em que foram divulgados os números do terceiro trimestre da SAD do Sporting, com um resultado líquido positivo de 30,2 milhões de euros, relativo ao terceiro trimestre da época 19/20.Para o maior volume de negócios na história da SAD, em termos homólogos, na ordem dos 156 milhões de euros contribuiu de forma decisiva a venda do passe de Bruno Fernandes ao Manchester United, a maior de sempre em Alvalade, por 55 milhões de euros, mais 25 milhões em variáveis.Já quanto a Rúben Amorim, ainda é cedo para fazer uma avaliação, avisa Duque.Luís Duque foi questionado sobre a possibilidade da maioria do capital social da SAD do Sporting passar para as mãos de um investidor e tem reservas, a não ser que fosse Cristiano Ronaldo.Luís Duque, enquanto presidente da SAD, conseguiu o título nacional em 2000 pelos leões e o período de jejum ameaça ser maior ainda do que os célebres 18 anos sem ser campeão. Duque considera que o título pode demorar.Luís Duque numa entrevista à Antena 1 sobre o presente e o futuro do Sporting.