Luís Filipe Vieira fala das apostas de futuro no Benfica

O líder do clube da Luz admitiu que lhe falta cumpriur um sonho: ver o clube ganhar um título europeu.





Ao mesmo tempo reiterou a ideia de que a aposta na criação de talentos no centro de estágio do Seixal é para continuar.





"O Seixal vai continuar a ser a nossa prioridade. Simplesmente sentimos necessidade de nos reforçar e decidimos colocar alguns jovens a rodar. O Florentino, o Jota e o Gedson quis rodar. O Tiago Dantas tem 15 anos de Benfica, não estava a ser titular na equipa B, e quando apareceu o Bayern não lhe ia dizer que não", frisou.





Luís Filipe Vieira continua confiante que receberá o apoio dos sócios nas próximas eleições do clube no próximo dia 30.





"Sou presidente há 17 anos, nunca fiz debates com ninguém, e tenho obra para mostrar. As ideias e projetos que (os outros candidatos) tiveram podem apresentá-las aos benfiquistas nos outros canais de televisão", acrescentou, explicando também porque não está o canal do clube a fazer cobertura da campanha: "A BTV tem 12 anos e nunca acompanhou uma campanha porque, no fim, iriam sempre dizer que seria eu o mais beneficiado. A BTV não tem que se envolver nas eleições do Benfica".







Recorde-se que na última sondagem conhecida sobre as eleições no clube da Luz, Luís Filipe Veiria recolhe a preferência de 53,4 por cento dos sócios, João Noronha Lopes 4,8%, Bruno Costa Carvalho 2,3%, Rui Gomes da Silva 2% e Francisco Benitez (que entretanto desistiu) 0,8 por cento.







O atual líder das "águias" negou ter contratado Jorge Jesus como trunfo eleitoral.



"Não contratei Jorge Jesus para vencer as eleições, até porque se formos a ver ele é um treinador controverso no universo benfiquistas. Falámos em março ou abril e desde aí ficou definido que ia ser o próximo treinador do Benfica", esclareceu.