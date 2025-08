O ex-presidente do clube da 'luz', Luís Filipe Vieira volta a querer ocupar o cargo no S.L. Benfica.

A informação é avançada pelo CMTV referindo que o antigo presidente já terá ultrapassado os problemas que tinha para resolver e estará preparado para oficializar a candidatura à presidência do clube.



Com esta candidatura às próximas eleições do Benfica há agora seis concorrentes.