Luta pela final da Liga Europa. Treinador do Freiburg otimista

Depois da vitória em casa, um empate garante a passagem à final.



Há cinco baixas confirmadas. Ricardo Horta está na lista de convocados, mas segue a dúvida se vai ou não jogar. A equipa de Carlos Vicens viajou esta tarde para a Alemanha para o jogo de amanhã que começa às 20h00.



O treinador do Friburgo diz que, para o jogo das meias-finais, as duas equipas estão em igualdade de circunstâncias. Mas Julian Schuster admite que há uma ligeira vantagem para o Sp. Braga, que ganhou em casa por 2-1.

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