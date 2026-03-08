Mães atletas de alto rendimento. PS entrega projeto de lei para alargar subvenção

Mães atletas de alto rendimento. PS entrega projeto de lei para alargar subvenção

Neste Dia Internacional da Mulher, o PS entrega no Parlamento um projeto de lei para alargar a subvenção complementar atribuída a mães atletas de alto rendimento.

RTP /
VER MAIS
O PS defende que a maternidade não deve penalizar as carreiras desportivas de praticantes de seleções nacionais e atletas profissionais.

O projeto de lei define que esta subvenção deve ser atribuída por um período até 360 dias após o nascimento num valor mensal equivalente ao Indexante dos Apoios Sociais, que corresponde atualmente a mais de 537 euros.

O financiamento deve ser assegurado pelo Orçamento do Estado.

A iniciativa prevê também programas de treino adaptado progressivo para as atletas durante a gestação, licença de parentalidade e período de atribuição desta subvenção.
PUB
PUB