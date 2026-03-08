Mães atletas de alto rendimento. PS entrega projeto de lei para alargar subvenção

O PS defende que a maternidade não deve penalizar as carreiras desportivas de praticantes de seleções nacionais e atletas profissionais.



O projeto de lei define que esta subvenção deve ser atribuída por um período até 360 dias após o nascimento num valor mensal equivalente ao Indexante dos Apoios Sociais, que corresponde atualmente a mais de 537 euros.



O financiamento deve ser assegurado pelo Orçamento do Estado.



A iniciativa prevê também programas de treino adaptado progressivo para as atletas durante a gestação, licença de parentalidade e período de atribuição desta subvenção.