Desporto
Mães atletas de alto rendimento. PS entrega projeto de lei para alargar subvenção
Neste Dia Internacional da Mulher, o PS entrega no Parlamento um projeto de lei para alargar a subvenção complementar atribuída a mães atletas de alto rendimento.
O projeto de lei define que esta subvenção deve ser atribuída por um período até 360 dias após o nascimento num valor mensal equivalente ao Indexante dos Apoios Sociais, que corresponde atualmente a mais de 537 euros.
O financiamento deve ser assegurado pelo Orçamento do Estado.
A iniciativa prevê também programas de treino adaptado progressivo para as atletas durante a gestação, licença de parentalidade e período de atribuição desta subvenção.