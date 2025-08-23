Mais uma medalha para Fernando Pimenta somando agora 150 medalhas internacionais
Foto: Horácio Antunes - Antena 1
Mais um pódio para Portugal nos Mundiais de Velocidade e Paracanoagem em Milão, com o canoita Fernando Pimenta a defender o título Mundial, mas hoje apenas alcançou a Medalha de Bronze.
Uma medalha que se junta às outras 149 que o canoista português ja conta na sua coleção particular.
Mas há mais medalhas a ser conquistadas, em K2 500 metros, com os campeões mundiais João Ribeiro e Messias Batista, a serem primeiros na meia final e que estáram à disputa amanhã.