Manta Santos deixa comando técnico do Marítimo depois de apenas 3 vitórias em 15 jogos

Nuno Manta Santos deixou de ser treinador do Marítimo. O técnico não resistiu aos maus resultados e depois do empate em casa com o Portimonense confirmou ter colocado o lugar à disposição

O Marítimo é o atual 14º classificado da Liga portuguesa tendo apenas duas vitórias.