Manuel Cajuda. Problema de Harder foi pensar que era o substituto natural de Gyökeres
Foto: José Sena Goulão - Lusa
Conrad Harder está na porta de saída de Alvalade, mas nos cofres do Sporting poderão ficar mais de 25 milhões de euros.
O internacional grego Fotis Ioannidis, que há mais de um ano está no radar de Alvalade, é o jogador pretendido para concorrer com o colombiano Luis Suarez, mas o acordo com o Panathinaikos, clube onde alinha o helénico, não está fácil de alcançar.
Harder que há cerca de um ano custou 19 milhões de euros poderá estar de saída de Alvalade 49 jogos e 11 golos depois.
Para Manuel Cajuda, treinador com mais 400 jogos na I Liga, o problema de Harder foi pensar que era o substituto natural de Viktor Gyökeres, mas não conseguiu fazer esquecer o sueco.