Manuel Cajuda. Problema de Harder foi pensar que era o substituto natural de Gyökeres

Foto: José Sena Goulão - Lusa

A Antena 1 sabe que há princípio de acordo entre os leões e o AC Milan e o único entrave nesta altura no negócio é a posição irredutível do Sporting que só deixará sair o jovem internacional dinamarquês quando tiver resolvida a sua substituição no plantel.



O internacional grego Fotis Ioannidis, que há mais de um ano está no radar de Alvalade, é o jogador pretendido para concorrer com o colombiano Luis Suarez, mas o acordo com o Panathinaikos, clube onde alinha o helénico, não está fácil de alcançar.



Harder que há cerca de um ano custou 19 milhões de euros poderá estar de saída de Alvalade 49 jogos e 11 golos depois.



Para Manuel Cajuda, treinador com mais 400 jogos na I Liga, o problema de Harder foi pensar que era o substituto natural de Viktor Gyökeres, mas não conseguiu fazer esquecer o sueco.