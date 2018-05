Marco Silva assina pelo Everton por três anos

Nessa altura, o Watford, anterior clube de Marco Silva, tinha acusado o Everton de abordagem ilegal ao treinador. O técnico português acabou por ser despedido semanas depois.



O Everton vai ser o terceiro clube que Marco Silva orienta em Inglaterra depois das passagens pelo Hull City e pelo Watford. Uma das contratações do Everton para a nova temporada pode ser William Carvalho.



Marco Silva já terá feito saber à direção do clube a vontade em contar com o jogador, que já orientou quando esteve no Sporting.



São agora três os treinadores portugueses com lugar garantido na Premier League na próxima época: José Mourinho, Nuno Espírito Santo e Marco Silva.