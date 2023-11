Marcus Edwards sofreu acidente de viação a caminho de Alcochete

Marcus Edwards sofreu esta manhã um acidente de viação quando estava a caminho da Academia de Alcochete, mas está bem. O Sporting confirmou à RTP que apesar do aparato e do carro ter capotado, houve apenas danos materiais. Nenhum dos intervenientes ficou ferido.

O clube socorreu o futebolista inglês mal soube do sucedido.



Apesar de ter saído praticamente ileso, acabou por não integrar, esta manhã, o último treino antes da partida para Itália para o jogo com a Atalanta. O treinador já explicou que está combalido, mas vai viajar com a equipa.