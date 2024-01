É portuguesa a melhor piloto feminina do mundo de karting. Maria Germano Neto tem 13 anos e foi distinguida pela Federação Internacional.

A piloto natural de Guimarãe, ocupa atualmente a posição 178 do ranking mundial. Maria Neto é piloto da Tony Kart, academia da Ferrari, desde 2022, depois de vencer uma prova contra 71 jovens pilotos de todo o mundo.



A vimaranense ganhou todas as competições em Portugal, repetiu o feito em provas em Espanha e Itália e tornou-se piloto oficial de uma das melhores marcas mundiais.



Começou nos karts com apenas cinco anos e sonha chegar à Fórmula 1.