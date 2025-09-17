Martim Mayer. "O único 'Special One' que existe é o Sport Lisboa e Benfica"

"É a confirmação da falência da atual direção e, quanto a mim, fica bem à vista aquilo que é este Benfica. É um Benfica que não ganha, é um Benfica desorganizado, um Benfica financeiramente frágil", disse Mayer à jornalista Cristina Esteves.



O candidato diz ter muita convicção no projeto que apresenta para o dia 25 de outubro.



Questionado sobre a possível chegada de José Mourinho, Martim Mayer pediu responsabilidades a Rui Costa para que não tome decisões apressadas que custam muito dinheiro ao clube.



"Há maneira de fazer contratos que prevejam saídas sem indemnizações. Isso tem de ser tido em conta".



Martim Mayer acusou o Benfica de estar em "falência estrutural" e prometeu um grande nome para ser o novo Diretor-Geral do Benfica, apesar de não ter avançado com nomes.



"Irei anunciar muito em breve, neste momento não posso ainda dizer".



Martim Mayer acusou ainda a candidatura de Noronha Lopes de causar instabilidade na equipa do Benfica. "Tem toda a responsabilidade neste claudicar do Benfica e espero que os sócios percebam isso".



E terminou a entrevista ao declarar: "O único 'Special One' que existe é o Sport Lisboa e Benfica. O resto é conversa".