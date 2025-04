Martín Anselmi dá poucas explicações, diz ser preciso mais trabalho e pede desculpa aos adeptos

"Um golo no início da partida muda as coisas", começa por dizer Martín Anselmi, treinador do FC Porto.

Um jogo que do ponto de vista do técnico portista há poucas explicações a dar e fala rever o que se passou e trabalhar mais com a equipa.



Contudo pede desde já desculpa aos adeptos.



Quanto à analise que faz dos seus jogadores, Anselmi diz que sentiu a equipa equilibrada, e era a melhor estrutura, mas acabou por admitir que se enganou.



No final do jogo o treinador dos 'Dragões' deixou os jogadores sozinhos no relvado, mas o treinador negou sempre apesar da insistência dos jornalistas.



Quanto atual posição na tabela classificativa na I Liga de futebol profissional, o foco é defender o terceiro lugar até ao final.