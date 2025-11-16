Desporto
Martínez gostou "muito da reação dos jogadores" frente à Arménia
Roberto Martinez admite que a Seleção jogou para "ser melhor que a Arménia" e tentar ganhar.
"Hoje gostei muito da reação dos jogadores".
Sobre a ausência de Cristiano Ronaldo, o selecionador garante que não faz sentido falar de uma seleção diferente.
"Somos melhores com o Cristiano, somos melhores com o Nuno Mendes, somos melhores com Pedro Neto", declarou, acrescentando que quando faltam determinados jogadores, tem de encontrar "formas de ganhar".