Martínez gostou "muito da reação dos jogadores" frente à Arménia

Roberto Martinez admite que a Seleção jogou para "ser melhor que a Arménia" e tentar ganhar.

Frente à Irlanda, na quinta-feira, o selecionador acha que Portugal estava ansioso porque estava a jogar para o apuramento.

"Hoje gostei muito da reação dos jogadores".

Sobre a ausência de Cristiano Ronaldo, o selecionador garante que não faz sentido falar de uma seleção diferente.

"Somos melhores com o Cristiano, somos melhores com o Nuno Mendes, somos melhores com Pedro Neto", declarou, acrescentando que quando faltam determinados jogadores, tem de encontrar "formas de ganhar".
