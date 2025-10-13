Desporto
Seleção Nacional
Martínez. Hungria vai dividir o jogo com Portugal
Foto: Manuel de Almeida - EPA
O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, fez a análise à equipa da Hungria, considerando que a equipa das quinas vai ter pela frente uma seleção magiar muito bem organizada que vai dividir o jogo com Portugal.
Depois de uma vitória muito difícil contra a Irlanda, Martínez sublinhou outros problemas que a Hungria vai trazer. O selecionador afirmou que a Hungria tem jogadores de grande classe, jogam como uma verdadeira equipa, com uma estrutura defensiva muito boa.
Declarações de Roberto Martínez na antevisão do jogo com a Hungria, referente do Grupo F de qualificação para o Mundial de 2026, que tem transmissão na RTP1.