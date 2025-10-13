Martínez. Hungria vai dividir o jogo com Portugal

Depois de uma vitória muito difícil contra a Irlanda, Martínez sublinhou outros problemas que a Hungria vai trazer. O selecionador afirmou que a Hungria tem jogadores de grande classe, jogam como uma verdadeira equipa, com uma estrutura defensiva muito boa.





Declarações de Roberto Martínez na antevisão do jogo com a Hungria, referente do Grupo F de qualificação para o Mundial de 2026, que tem transmissão na RTP1.

