Martins Soares já não é candidato ao FC Porto

Dia 18 de abril há eleições para a presidência do FC Porto. José Fernando Rio anunciou no Trio de Ataque do passado domingo a candidatura. Depois foi a vez de Martins Soares também se perfilar como candidato ao lugar ocupado por Pinto da Costa há 38 anos. Mas Martins Soares desiste agora da candidatura.