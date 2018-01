Mathieu não é opção para Jesus

Jesus já conta, por outro lado, com Gelson Martins. O autor do golo do dérbi saiu com dores no tornozelo mas já treina sem limitações.



Os leões ocupam o segundo lugar na tabela, com 40 pontos. Procuram, por isso, a vitória em casa para se aproximarem do líder, o Porto.



Neste encontro, Coentrão pode cumprir o jogo número 100 no principal escalão do futebol português.