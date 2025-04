Matic sobre Onana. Do "pior guarda-redes da história do United"

Foto: Olivier Chassignole - AFP.

Entretando Onana já respondeu a Matic. O guarda-redes camaronês recorreu às redes sociais para reagir a estas declarações. Onana referiu que nunca faltaria ao respeito a outro clube, acrescentando que "pelo menos levantei troféus no maior clube do mundo. Alguns não podem dizer o mesmo", rematou.



Nemanja Matic referiu ainda que aceitava as críticas se fossem proferidas por uma "lenda" do clube algo que, para o médio do clube francês, o camaronês não é.



O médio sérvio do Lyon, que jogou nos red devils entre 2017 e 2022, fez a antevisão do jogo de amanhã com o United, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e foi confrontado pelos jornalistas com as declarações do guardião, que considerou o clube inglês teoricamente favorito na partida.