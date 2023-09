Maxi Pereira: "Liga Portuguesa é melhor que a da Arábia"

Os principais clubes da I Liga portuguesa têm pela frente um “ano bastante complicado”, projetou esta quinta-feira o antigo futebolista internacional uruguaio, à margem da conferência Thinking Football.“Os clubes mais pequenos reforçaram-se bem e perderam o respeito pelos 'grandes'. Há uns anos, os 'grandes' ganhavam por três ou quatro golos de diferença, mas isso agora é muito mais difícil de acontecer. Parece-me que está a ser uma I Liga mais competitiva e isso é bonito”, referiu o ex-defesa direito, na zona mista do Palácio Rosa Mota, no Porto.“Polémicas? Isso dá-me um bocadinho mais de pena. Parece-me que futebol não é esta coisa que aconteceu no jogo do FC Porto (com o Arouca, da quarta ronda) e que toda a gente tem falado. O VAR (videoárbitro) apareceu para ajudar os árbitros, mas está a ser uma confusão desnecessária. Sinto que os melhores árbitros têm de estar nos jogos das equipas 'grandes'. Isso é o que torna tudo mais competitivo. Há muita gente a ver essas partidas importantes e temos de dar uma visão para fora um pouco melhor”, aconselhou.r”, completou.Organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a segunda edição da Thinking Football começou hoje e prolonga-se até sábado, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, reunindo oradores nacionais e internacionais para debates sobre a modalidade.