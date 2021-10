Mbemba já está a treinar com o plantel do Porto

Mbemba deve ser opção para o encontro da Liga dos Campeões com o AC Milan, marcado para terça-feira no Estádio do Dragão.



O FC Porto está no 3ª lugar do Grupo B com um ponto, enquanto o AC Milan ocupa a última posição com 0 pontos.



Sérgio Conceição diz que está tudo em aberto na qualificação para a próxima fase.