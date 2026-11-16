Desporto
Seleção Nacional
Médico da Seleção. "Participei que não estava em condições de jogar"
O responsável clínico da seleção nacional, José Carlos Noronha, falou sobre a lesão de Bernardo Silva, afirmando que participou ao selecionador nacional que "ele não tinha condições de jogar".
"Perante o tipo de queixas que o Bernardo apresentava, a posição foi correta. Foi participar ao selecionador nacional que ele que não tinha condições para jogar", disse aos jornalistas o médico José Carlos Noronha, acrescentando a lesão será uma lesão funcional e não estrutural.
Noronha, que é diretor da Unidade de Saúde e Performance da FPF desde 2014, lembrou que Bernardo Silva estaria a arriscar “semanas ou até meses de paragem”, caso tivesse continuado.