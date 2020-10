Mercado de transferências. Clubes portugueses fazem últimas contratações

Jorge Jesus pediu ontem um novo central e 24 horas depois o Benfica contratou-o. Trata-se do francês Todibo, que vem por empréstimo do Barcelona. No FC Porto estão confirmadas as saídas de Alex Telles, para o Manchester United, e de Danilo para o PSG, enquanto o Sporting vai assegurar o empréstimo de João Mário, do Inter de Milão.