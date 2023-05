Messi pode estar a caminho da Arábia Saudita

Foto: Saudi Arabia Saudi Ministry of Tourism/Handout via REUTERS

Lionel Messi vai jogar na Arábia Saudita na próxima época. A agência France Presse garante, com base numa fonte saudita, que o argentino chegou a acordo para representar um dos clubes do reino. Mas ainda não se sabe qual.