Morreu Manuel Sérgio pensador do desporto

Foto: IPDJ

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia do seu falecimento. O seu legado no campo do desporto é imensurável, tendo sido um pioneiro e uma inspiração para muitos. Neste momento de luto, expressamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos", escreve o IPDJ, destacando o papel de Manuel Sérgio no campo do desporto.



Manuel Sérgio, nascido em Lisboa em 20 abril de 1933, dedicou a sua vida ao pensamento e ensino na área do desporto, tendo ainda acompanhado o percurso de alguns dos maiores treinadores portugueses, casos de José Mourinho e Jorge Jesus.



"Profe Manuel Sérgio, o filósofo, o Homem, o amigo… o meu grande amigo… amanhã, depois do jogo, já não terei a sua palavra feliz ou o seu comentário motivador… vou ter muitas saudades suas meu Profe. Descanse em paz", escreveu Mourinho, numa publicação na rede social Instagram acompanhada de uma fotografia dos dois juntos.



Em 2019, a Universidade Católica fundou a Cátedra Manuel Sérgio - Desporto, Ética e Transcendência, por iniciativa de José Tolentino de Mendonça, então vice-reitor da Universidade