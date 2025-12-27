Desporto
Morreu o antigo jogador e treinador Carlos Cardoso aos 80 anos
Morreu o antigo jogador e treinador Carlos Cardoso. Como jogador vestiu a camisola da equipa entre 1964 e 1977. Fez 267 jogos como futebolista sempre em Setúbal.
Conquistou a Taça de Portugal em 1967.
A última das muitas vezes em que treinou a equipa foi em 2009, num total de 150 jogos.
Nas redes sociais o Vitória elogia o capitão, treinador e referência do clube sadino.
Carlos Cardoso ia fazer 81 anos na próxima segunda feira.