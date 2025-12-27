Morreu o antigo jogador e treinador Carlos Cardoso aos 80 anos

Morreu o antigo jogador e treinador Carlos Cardoso. Como jogador vestiu a camisola da equipa entre 1964 e 1977. Fez 267 jogos como futebolista sempre em Setúbal.

Símbolo do Vitória Futebol Clube, Cardoso serviu sempre os sadinos durante mais de 50 anos.

Conquistou a Taça de Portugal em 1967.

A última das muitas vezes em que treinou a equipa foi em 2009, num total de 150 jogos.

Nas redes sociais o Vitória elogia o capitão, treinador e referência do clube sadino.

Carlos Cardoso ia fazer 81 anos na próxima segunda feira.
