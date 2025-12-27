Morreu o antigo jogador e treinador Carlos Cardoso aos 80 anos

Símbolo do Vitória Futebol Clube, Cardoso serviu sempre os sadinos durante mais de 50 anos.



Conquistou a Taça de Portugal em 1967.



A última das muitas vezes em que treinou a equipa foi em 2009, num total de 150 jogos.



Nas redes sociais o Vitória elogia o capitão, treinador e referência do clube sadino.



Carlos Cardoso ia fazer 81 anos na próxima segunda feira.