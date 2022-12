Morreu Pelé, a estrela maior do futebol

Sofria de um cancro no intestino, descoberto em 2021. No início deste ano tinham sido diagnosticadas metástases em várias partes do corpo.



Pelé foi o único jogador do mundo a ganhar três mundiais de futebol.



Suécia, em 1958... Chile, em 1962.. e México, em 1970.



O nome de Pelé ficará para sempre ligado ao clube Santos, onde entrou com 15 anos. Menos de um ano depois, o craque estreava-se na seleção brasileira.



Ao longo da vida transformou-se numa verdadeira lenda mundial. Ninguém consegue ficar indiferente ao talento deste jogador.



Nascido a 23 de outubro de 1940 em Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento morreu esta quinta-feira aos 82 anos idade.