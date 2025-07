Morte de Diogo Jota. Adeptos britânicos homenageiam avançado português

O correspondente da Agência Lusa no Reino Unido, Bruno Manteigas, em serviço especial para a Antena 1, descreve estas homenagens ao jogador português.





O velório do jogador de futebol Diogo Jota, que morreu na quinta-feira aos 28 anos, tem início esta sexta-feira, às 16h00, em Gondomar, e vai contar com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.O funeral está marcado para sábado na Igreja Matriz de Gondomar, terra natal de Diogo Jota e do irmão, André Silva, de 25 anos, a outra vítima mortal do acidente de viação que ocorreu em Espanha.Diogo Jota morreu quando viajava de carro para Inglaterra, país onde vivia e jogava.Esta sexta-feira, o Parlamento português vai aprovar um voto de pesar, iniciativa proposta pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.Diogo Jota foi também homenageado no início do jogo entre Portugal e Espanha para o Europeu de futebol feminino, na Suíça. Cumpriu-se um minuto de silêncio.