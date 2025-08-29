Mourinho deixa o Fenerbahçe ao fim de um ano sem troféus

Esta saída surge depois da equipa do Fenerbahçe ter perdido com o Benfica, no acesso à Liga dos Campeões, esta quarta-feira, por 1-0.

A etapa de Mourinho na Turquia durou apenas um ano, depois de ter chegado no verão passado com o objetivo de levar o Fenerbahçe de volta à maior competição europeia, algo que não conseguiu.



