Mourinho deixa o Fenerbahçe ao fim de um ano sem troféus
José Mourinho já não é treinador do Fenerbahçe. O clube turco anunciou esta sexta-feira a saída do português.
A etapa de Mourinho na Turquia durou apenas um ano, depois de ter chegado no verão passado com o objetivo de levar o Fenerbahçe de volta à maior competição europeia, algo que não conseguiu.
Um "cafe turco amargo"
Mourinho foi contratado com a ambição maior de guiar o clube à vitória no campeonato turco, que foge desde 2013/14, mas falhou esse objetivo e também não conseguiu qualquer outro troféu em 2024/25, para cair agora após seis jogos em 2025/26.
No total, o técnico de 63 anos comandou o ‘Fener’ em 62 jogos, que se saldaram por 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, com 137 golos marcados e 71 sofridos.
O conjunto de Istambul foi segundo classificado, atrás do Galatasaray, na Liga turca de 2024/25, época em que, na outra competição interna que disputou, caiu nos quartos de final da Taça, também por ‘culpa’ do campeão (1-2 em casa).
